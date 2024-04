Vilhelmson-Silfvén en Kane winnen finale Future Challenge Prix St. Georges

Tinne Vilhelmson-Silfvén heeft op de laatste dag van het twaalf weken durende Adequan Global Dressage Festival in Wellington de finale van de Buffalo Wild Wings Future Challenge Prix St. Georges gewonnen. Met de door Frans en Martien Burgers gefokte Kane (Dream Boy x Krack C) behaalde ze een score van 72,706%.

“We hebben Kane vanaf zijn derde jaar en hij was een dekhengst bij ons op Lövsta Stutteri”, vertelt Vilhelmson-Silfvén. “Vorig jaar hebben we hem laten castreren, omdat hij best veel hengst was. We hadden er geloof ik dat hij een goed sportpaard zou worden, dus hebben we besloten om hem ook een toekomst in de sport te geven. Hij is als ruin veel blijer, als hengst oogde hij altijd vrij ongelukkig. Nu is hij het liefste paard en hij vindt het leuk om buiten de wei in te gaan.”

Gebrek aan routine

Kane werd vorig jaar eenmalig uitgebracht door stalamazone Caroline Darcourt en hoewel hij een aantal hengstenshows liep, mist hij ringervaring. “Hij maakt de ring zich echt eigen en hij geeft een fantastisch gevoel. Ik ben blij dat ik hem een dag van tevoren nog in de warm up-rubriek gereden heb, wat hij was iets te enthousiast. Vandaag was hij perfect. Ik had wat kleine foutjes omdat hij iets gevoeliger was dan ik van te voren had verwacht, maar dat is denk ik het gebrek aan routine.”

Top drie

Het werd een unanieme overwinning voor Vilhelmson-Silfvén en Kane. Benjamin Ebeling stuurde Escona (v. Escolar) met 70,971% naar de tweede plaats. De top drie werd compleet gemaakt door Jennifer Williams en Babylon Berlin (v. Bordeaux).

Bron: Horses.nl/GDF