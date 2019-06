Vincent Bol bereikt Grand Prix: ‘Dit was een super gaaf debuut’

De vlag kan uit bij De Kroo in Nieuw- en Sint Joosland. Niet alleen voor de Subtopwedstrijd die daar vandaag werd verreden maar ook voor Martin de Kroo's partner Vincent Bol. Hij maakte met Baltimore (Johnson x Contango) zijn debuut in de Grand Prix en gaat met de score van 62,011% vanaf nu als Grand Prix-ruiter door het leven.

“Het was mijn eerste keer in de Grand Prix dus ik wist van te voren niet zo goed wat ik er van moest verwachten. Maar dit was een super gaaf debuut”, vertelt Vincent Bol enthousiast.

Stap durven zetten

Bol had sinds eind vorig jaar het startbewijs voor de koningsklasse op zak maar had zich voor de wedstrijd van vandaag aanvankelijk nog een keer ingeschreven voor de Intermédiaire II. “Soms heb je wel twijfels maar van te voren hadden we in een clinic de Grand Prix-proef gereden en heb ik besloten nu maar een keer de Grand Prix te gaan doen. Je moet er een keer voor gaan en die stap durven zetten. En dat heeft goed uitgepakt. Ik ben er heel blij mee.”

Extra leuk

Hoe voelt het voor Bol om nu Grand Prix-ruiter te zijn? “Dat voelt heel goed”, zegt Bol lachend die Baltimore vanaf het L2 zelf opleidde. “Het was wel een doel in het paardrijden om ooit een keer Grand Prix te rijden en dat ik Balti zelf heb opgeleid maakt het extra leuk. Ik sta er telkens versteld van wat hij allemaal wil doen. Hij is zó werkwillig en gaat steeds meer voor me doen.”

Verder finetunen

In de proef liet het duo kostbare punten liggen op de dubbel tellende wisselserie om de pas. “Balti vindt de eners een heel leuk spelletje maar ik was even afgeleid en dat pakte slecht uit. Er kwam een ander paard voorbij en toen misten we er twee. Maar ondanks dat ik wat gespannen was voor dit debuut kon ik alle oefeningen aan elkaar rijden en bleef Balti heel lekker lopen. Er zaten heel veel goede onderdelen in en ook die verder gefinetuned moeten worden. Ik moet zelf meer routine krijgen zodat ik hem makkelijker door de proef heen kan rijden. Balti is misschien geen bewegingswonder maar omdat hij zo fijn wil meewerken denk ik dat we nog wel een paar procent kunnen stijgen. Dit is echt de bekroning op zijn opleiding en we gaan rustig door. Er zit nog genoeg uitdaging in.”

Samen als team

Voor Bol is de sport een uit de hand gelopen hobby. “Ik heb heel veel aan Martin te danken. Balti is zijn paard en het is zijn bedrijf. De paarden mogen blijven en daar ben ik heel blij mee”, zegt Bol die ook blij is met zijn trainer Jeff Heijstek die er vandaag bij was. “Jeff is ook een goede vriend van ons en je doet het samen als team. Dat zorgt er voor dat je optimaal kan presteren.”

Winst voor De Frel

Stephanie de Frel won deze gecombineerde rubriek Zware Tour. Haar Grand Prix met Calrieta H (v. Westpoint) was goed voor 66,957%. De Grand Prix van Karen Nijvelt en Darwin (v. Maestro) werd beloond met 65,707% en daarmee de tweede plek. De beste combinatie in de Intermédiaire II was Jessica Nijpjes met Balorig Z (v. Balougran Z). Zij bemachtigen bij hun debuut in deze klasse met 65,074% het startbewijs voor de Grand Prix.

