Vincent Bol wint Inter II: ‘Aanleren van de wissels was wel spannend’

Aan het einde van het oude jaar debuteerden Vincent Bol en Baltimore (v. Johnson) in de Intermédiaire II en behaalden toen al hun startbewijs voor de Grand Prix. Vandaag deden ze er een flinke schep bovenop: met 64,632% zetten ze op dit niveau een nieuw persoonlijk record neer. Met die score won het duo de Inter II van de Subtopwedstrijd in Nieuw- en Sint Joosland.

“Het ging eigenlijk hartstikke lekker!”, reageert Vincent Bol enthousiast over zijn tweede wedstrijd in de Intermédiaire II. “Baltimore wordt steeds sterker en ik merk dat hij best makkelijk door de proef heen gaat. In de ring is het nog wel anders dan in de training of met losrijden en vooral in de piaffe en de passage mag hij nog wat scherper worden.”

Helemaal goed gekomen

Bol is vooral heel blij met de series die goed waren voor hoge cijfers. “De eners en de tweeërs waren super mooi met hoog gesprongen wissels en Baltimore bleef mooi bovenin. De series waren vandaag de beste oefeningen, daar blonk hij echt in uit.” Hoewel de Johnson-zoon zijn wissels nu heel makkelijk springt, was dat eerder nog niet zo simpel. “Het aanleren van de wissels was wel even spannend”, blikt de ruiter lachend terug. “Baltimore schrok er zó van dat hij niet wist wat hij moest doen. Maar uiteindelijk is het helemaal goed gekomen en nu zijn de wissels een van z’n sterkste punten.”

Stabiele proeven

De ruiter kreeg Baltimore vijf jaar geleden te rijden en begon toen in de klasse L. “Het is geen paard dat heel erg verheven van de grond af beweegt maar hij kan hele stabiele proeven lopen. Dat was in het L al zo. Met stabiele proeven hebben we punten kunnen scoren en zo alle klassen doorlopen. Het is echt een paard dat me telkens weer verbaast met wat hij kan. Ik heb er ook zeker vertrouwen in om straks op het hoogste niveau mee te kunnen doen.”

Alles aan elkaar

Hoewel het duo het startbewijs voor de Grand Prix ruimschoots op zak heeft, is Bol nog niet van plan de overstap te maken. “De piaffe en passage hebben nog een beetje aandacht nodig. In de training gaat dat best al heel goed maar om in de ring alles aan elkaar te rijden is iets moeilijker. Dus we trainen nog even verder voor de overstap”, vertelt Bol die in de training wordt bijgestaan door Jeff Heijstek. “Zowel voor Baltimore als voor mij is de Zware Tour nieuw dus we kunnen het niet van elkaar leren. Ik ben blij met Jeff als trainer die ons heel goed kan begeleiden om dit niveau te halen.”

Ook GP-bewijs voor Wagenaar

Amey Wagenaar volgde op de tweede plaats. Zij reed El Macho Malo (v. Jazz) naar 63,603% en scoorde daarmee ook het startbewijs voor de Grand Prix.

Inter I voor Nijpjes

In de Intermédiaire zaten Jessica Nijpjes en Geert-Jan Raateland elkaar op de hielen. Uiteindelijk trok Nijpjes aan het langste eind. Zij noteerde met Balorig Z (v. Balougran) 68,873%, net iets meer dan de 68,480% van Raateland en Painted (v. Painted Black). Jessica Leijser noteerde met Djambalaya (v. Santano) de derde score van 67,843%.

Uitslag

Lees ook:

Jasmien de Koeyer scoort ultieme 10: ‘Ik dacht gewoon doen’

Bron: Horses.nl