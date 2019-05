Vincent van Gasselt: ‘Ik wil pas op concours als de 70% er in zit’

Op de subtopwedstrijd in Abcoude vielen de scores zondag tegen. Van de in totaal 35 combinaties in het ZZ-Zwaar en de Lichte Tour, wisten maar vijf de 60%-grens te overschrijden. Vincent van Gasselt ontsteeg zichzelf en de rest door met Delacroix (v. Dancier) een score van maar liefst 72,06% neer te zetten in de Lichte Tour. Daarmee hield hij Joyce van Schaick bijna 8% achter zich.

“Delacroix is een onwijs goed paard, maar heel sensibel. Daardoor heb ik hem nog niet veel gestart. Ik wilde alles echt eerst in goede banen kunnen leiden. Van de winter heb ik heel hard getraind met Emmelie (Scholtens red.) om alles nog strakker te krijgen en dat lukte nu heel goed in Abcoude. Hij liep een super fijne proef en alles was van mij. Zo’n hoge score hadden we ook niet eerder”, steekt Van Gasselt enthousiast van wal.

“Eigenlijk had ik NK met hem willen rijden, maar een paar weken geleden werd hij ziek, waardoor het NK net te vroeg kwam. Ik wilde toch lekker met hem de ring in. Vandaar dat we naar Abcoude zijn gegaan.”

Strak

Van Gasselt rijdt Delacroix sinds zijn vijfde jaar voor eigenaresse Vera Verwelius, voor wie hij meerdere paarden rijdt. “Ik zag hem op de veiling in Duitsland en ik was direct verliefd. Hij is ook echt mijn beste vriend. Hij heeft zo enorm veel talent. Ik denk dat ik hem nog twee of drie keer Lichte Tour start en dan gaan we Inter II starten. Deze zomer wil ik me echt op hem richten wat betreft de wedstrijden, maar ik wil hem ook heel houden. Mensen vragen wel eens waarom ik niet zoveel start, maar ik heb ook nog een stal te runnen en ik heb veel leerlingen die ik begeleid. Dat kost ook veel tijd. Aan de andere kant ben ik ook heel streng voor mezelf. Als ik denk dat ik geen 70% zou kunnen rijden, dan ga ik niet op concours. Ik wil gewoon alles heel strak hebben”, besluit hij gedreven.

Bezemer op kop

Joyce van Schaick noteerde met Glendale (v. Ampère) 64,19%. Plaats drie was voor Cora Kleinhout en Chanell (v. Citango) met 60,66%.

De eerste proef in het ZZ-Zwaar kwam op naam van Stephanie Bezemer en Damira (v. Zizi Top) met 65,71%. In de tweede proef was het oranje lint voor Desiree Perlee, die met Belmondo SB (v. Voice) 61,43% noteerde. Megan van der Molen werd hier tweede. Met Debbehoeve’s Veni, Vidi, Vici C (v. Krack C) noteerde ze 60,43%.

Bron: Horses.nl