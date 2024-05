Visser en Van Puijenbroek op 1 en 3 in Kleine Tour op Belgisch Kampioenschap

De ruiters van De Begijnhoeve zijn goed begonnen aan het Belgisch kampioenschap in de Kleine Tour. Op zelf gefokte paarden bezetten Tommie Visser en Rob van Puijenbroek vanmiddag de eerste en de derde plaats in het eerste onderdeel, de Prix St. Georges. Domien Michiels nestelde zich tussen Visser en Van Puijenbroek.

De eerste proef in de Kleine Tour kwam met duidelijke cijfers op naam van Tommie Visser, die sinds ruim een jaar uitkomt voor België. Op de negenjarige KWPN’er Karma Begijnhoeve (Desperado x Negro) stond Visser bij vier van de vijf juryleden op de eerste plaats en behaalde hij een gemiddeld percentage van 72,294%.

Michiels en Van Puijenbroek

De klasseringen van Domien Michiels en de negenjarige schimmel Panthero van de Vogelzang (Belantis x Quaterback) liepen wat verder uiteen, van een eerste tot een negende plaats. Gemiddeld kwam de score uit op 70,676%. Vlak daarachter (70,588%) eindigde Rob van Puijenbroek met de achtjarige KWPN’er Le Premier Begijnhoeve (Millennium x Tango).

Top vijf

De vierde plaats was voor Jorinde Verwimp met de elfjarige Hannoveraan Vicomte de Reyves (Viscout x Don Juan). Hun proef was goed voor 70,177%. Als vijfde (69,823%) eindigde Eline Borrey De Koninck met de KWPN’er Haressel (Uphill x Hemmingway). Zij wonnen afgelopen jaar de titel in de Kleine Tour.

