Visser tweede in Inter I, behoudt leiding in Belgisch Kampioenschap

Gisteren was Tommie Visser op het Belgisch Kampioenschap in het eerste onderdeel van de Kleine tour, de Prix St. Georges, de beste met 72,294%. Vanmiddag moest Visser in het tweede onderdeel, de Intermédiaire I, de koppositie afstaan aan Suraya Hendrikx. De Belgische amazone verbeterde vanmiddag haar prestatie van gisteren aanzienlijk. In de Prix St. Georges werd ze zesde met 69,559%.

In de Intermédiaire I reed Visser zijn eigen fokproduct Karma Begijnhoeve (Desperado x Negro) naar 71,118%. Hij werd door Patricia Wolters aan kop geplaatst. Drie juryleden zette hem op de tweede plaats en Freddy Leyman plaatste hem als derde. Met deze twee goede prestaties komt Visser ook steeds dichter bij een hoge klassering in de Kleine Tour op het Belgisch Kampioenschap in Lier. Na twee onderdelen gaat Visser aan de leiding. Zondag wordt het laatste onderdeel, de kür op muziek, verreden.

Hendrikx nipt aan kop

Suraya Hendrikx pakte nipt de winst met de elfjarige Hannoveraanse Benicia (v. Benicio). De Belgische amazone kreeg met de merrie 71,177%. Ze kwam niet bij alle juryleden als winnares uit de bus. Drie juryleden zette haar bovenaan, maar Patricia Wolters plaatste haar als vijfde en Freddy Leman als zevende. Hendrikx staat na twee onderdelen tweede in het tussenklassement van de Kleine Tour.

Borrey de Coninck derde

Eline Borrey de Coninck ging vanmiddag als laatste van start in de Intermédiaire I met de twaalfjarige KWPN’er Haressel (v. Uphill). De Jury beoordeelde hun proef met 70,853%. Gisteren eindigde de combinatie nog als vijfde in de Prix St. Georges met 69,823%. Borrey de Coninck staat in het tussenklassement op de derde plaats.

Bron: Horses.nl