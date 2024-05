Viva Gold OLD wint Lichte Tour-debuut, Candy OLD maakt rentree

Viva Gold OLD (Vivaldi x For Romance I) heeft zijn nationale Lichte Tour-debuut op de Holtkämper Dressurtage gewonnen. De achtjarige hengst, die twee jaar geleden zijn laatste wedstrijd liep, behaalde in de proef op Prix St. Georges-niveau met Kathrin Sudhölter in het zadel een score van 72,659%. Met die score verwees hij Bundeskampioene en WK-bronzen Candy OLD (Sir Donnerhall I x Fürst Heinrich) naar de tweede plaats.

Viva Gold liep twee jaar geleden een handjevol wedstrijden op Z1/Z2-niveau, maar werd daarna thuis gehouden. Inmiddels is hij aangekomen op Lichte Tour-niveau. “Ik ben sprakeloos over dit unieke, prachtige en geweldige droompaard dat, naast zijn werk als dekhengst, dit zo presteert en alles mogelijk maakt”, reageert zijn amazone enthousiast.

Candy OLD maakt rentree

In dezelfde rubriek was er een weerzien met Bundeskampioene Candy OLD, die in 2018 op het WK Jonge Dressuurpaarden alle harten stal en er met de bronzen medaille vandoor ging. De inmiddels elfjarige merrie liep vier jaar geleden haar laatste wedstrijd. Afgelopen weekend stuurde Sabrina Geßmann haar met 71,508% naar de tweede prijs.

Bron: Horses.nl