Volle podia op derde Hippiade dag

Op de derde dag van de Hippiade in Ermelo werd het verenigingskampioenschap voor paarden en pony's verreden. Ook in de afdelingsdressuur werd vandaag uitgemaakt wie de beste was. Verder werd het onderdeel Voltige afgesloten met de klassen M en Z. Als kers op de taart werden er nog enkele Happy Athlete prijzen uitgereikt aan de ruiters die de meest harmonieuze samenwerking met hun paard of pony hebben laten zien.