Volledig Nederlands podium in PSG Future Challenge-finale Wellington

Savannah Pieters
Brittany Fraser-Beaulieu met Medoc. Foto: Centre Line Media
Door Savannah Pieters

Brittany Fraser-Beaulieu heeft op het Adequan Global Dressage Festival in Wellington de finale van de Buffalo Wild Wings Prix St. Georges Future Challenge op haar naam geschreven. De Canadese amazone zegevierde in het zadel van de door Hans Bernoski gefokte Medoc (Vivaldi x Sir Donnerhall I). Opvallend was het Nederlandse succes: ook de tweede en derde plaats gingen naar in Nederland gefokte paarden. New Rock (Indian Rock x Jazz) eindigde als tweede, terwijl Madelivia (Ferdinand x Chippendale) de derde plaats bezette.

