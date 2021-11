Von Bredow-Werndl komt nog niet voorbij Werth op Duitse ranglijst

Dankzij in totaal vijf gouden plakken op de Olympische Spelen en Europese kampioenschappen is Jessica von Bredow-Werndl al twee maanden lang de koploper van de FEI Wereldranglijst, maar op de Duitse ranglijst komt ze nog niet voorbij dressuurkoningin Isabell Werth. Bij de springruiters gaat David Will aan de leiding en Michael Jung is de beste eventer.