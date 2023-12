Von Bredow-Werndl meldt af voor Louisdor Preis-finale

Jessica von Bredow-Werndl neemt volgende week niet deel aan de Louisdor Preis-finale in Frankfurt. De For Romance I-dochter Forsazza de Malleret is niet helemaal fit, dat liet de Duitse amazone aan Eurodresage weten. Reserve Helen Langehanenberg neemt met Schöne Scarlett FRH (Scolari x Londonderry) de startplaats van Von Bredow-Werndl over.

Forsazza de Malleret won in Kronberg de kwalificatieproef voor de Louisdor Preis met een score van 72,638%. Von Bredow-Werndl reed de Oldenburger-merrie dit jaar daarnaast op drie internationale Grand Prix-wedstrijden. In oktober werden ze op CDI Wiener Neustadt tweede in de Grand Prix (69,761%) en ze wonnen de Spécial (72,575%).

Schöne Scarlett

Schöne Scarlett FRH werd met Helen Langehanenberg tweede in de finale van de Nürnberger Burg-Pokal van 2021, maar werd vorig jaar door Langehanenbergs leerlinge Shona Benner op internationaal junioren-niveau uitgebracht. Inmiddels heeft ze met Langehanenberg de overstap naar het hoogste niveau gemaakt. In Elmlohe werden ze derde in de kwalificatie voor de Louisdor Preis.

