Von Bredow-Werndl viert comeback met vier overwinningen en tweede prijs

Jessica von Bredow-Werndl maakte afgelopen weekend haar rentree tussen de witte hekjes. Op het nationale concours in Stadl-Paura won ze met Forsazza de Malleret (v. For Romance I) twee proeven op Lichte Tour-niveau, met Tamino (v. Tomahawk) won ze twee proeven voor zeven- en achtjarigen en met Great Gatsby PS (Grey Flanell uit moeder Total US) werd ze tweede in de klasse Z2.

Von Bredow-Werndl nam Tamino eerder dit jaar over van Marc Boblet. De Fransman reed de nu achtjarige ruin vorig jaar internationaal Lichte Tour op CDI2* Compiègne. In Stadl Paura liep de ruin naar 81% in de kwalificatieproef en naar 79,60% in de finale. Forsazza de Malleret, die dit jaar al twee internationale Lichte Tour-wedstrijden liep, won een proef op Lichte Tour-niveau (inloopproef young riders), met 72,778% en liep in de Prix St. Georges naar 72,325%.

Von Bredow-Werndls broer Benjamin won met Dallenio, de driekwart-broer van TSF Dalera BB, een proef op Z2-niveau (inloopproef voor junioren) met 73,325%. De Z2-proef op zondag (landenproef junioren) leverde een tweede prijs op voor Von Bredow-Werndl en Great Gatsby PS, die naar 69,099% liep.

