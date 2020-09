Von Bredow zit Werth op de hielen in Duits Kampioenschap

6,5 punt (0,26%). Dat is het minimale verschil tussen de nummer 1 en 2 na het eerste onderdeel (de Grand Prix) van het Duitse kampioenschap dressuur in Balve. Isabell Werth scoorde met Weihegold OLD (v. Don Schufro) 81,6% in de Grand Prix, Jessica von Bredow-Werndl met TSF Dalera BB (v. Easy Game) 81,34%.

Twee juryleden hadden Werth op 1, drie Von Bredow-Werndl. Het kan er dus van komen dit weekend op het Duits Kampioenschap in Balve: dat Werth van de troon wordt gestoten.

Toppers ontbreken

Maar goed, een echte krachtmeting tussen de Duitse toppers is dit Duitse Kampioenschap niet. Bella Rose, Showtime FRH en Cosmo, alledrie ontbreken ze in Balve.

Zigzag maakt het verschil

Het verschil maakte vandaag een foutje in de zigzag bij Dalera TSF. Daar zaten 10 punten tussen Werth en Von Bredow-Werndl.

Schneider en Werth

De top-5 in de Grand Prix van Balve wordt gecompleteerd door Dorothee Schneider die met haar ‘derde’ (na Showtime en Sammy Davis jr) paard Faustus (v. Falsterbo) 78,36% scoorde en Isabell Werth met Emilio (v. Ehrenpreis). De vandaag erg hete Emilio kreeg van de jury een genereuze 78,02%.

In totaal gingen acht Duitsers in het kampioenschap over de 75 procent. Naast de top-5 waren dat Ingrid Klimke met Franziskus, Benjamin Werndl met Famoso OLD en Helen Langehanenberg Annabelle.

Spécial

Morgen in de Spécial worden de eerste individuele medailles verdeeld in het Duits kampioenschap, zondag volgt de kür.

Uitslag

