Voormalig Bundeskampioen Fürst William OLD maakt Inter II-debuut

Op CDN Ankum maakte voormalig Bundeskampioen Fürst William OLD (Fürst Wilhelm x Lord Sinclair I) zijn debuut in Intermédiaire II. De negenjarige ruin liep onder het zadel van zijn eigenaresse Beata Söderberg naar 70,482% en eindigde daarmee op de vijfde plaats. Fürst William bouwde op jonge leeftijd al een indrukwekkende erelijst op, maar kwam in februari vorig jaar bij Andreas Helgstrand in de verkoop en daarna bleef het enige tijd stil rondom de Oldenburger.

De voorheen bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde Fürst William won op driejarige leeftijd op de Bundeschampionate, behaalde hoge punten in de Duitse sporttest en was in 2016 de beste in de rubriek voor vierjarige hengsten op het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Daarnaast werd hij Deens kampioen, werd op vierjarige leeftijd reservekampioen op de Bundeschampionate en werd op vijfjarige leeftijd vierde.

Verkoop aan Söderberg

Fürst William werd op driejarige leeftijd aangeschaft door de Belgische HC Stables, maar kwam in februari vorig jaar weer terug op stal bij Helgstrand. Sinds april dit jaar staat Beata Söderberg bij de FEI als eigenaresse genoteerd. In Ankum reed de amazone haar nieuwe talent voor het eerst de ring in.

Bron: Horses.nl/St. Georg