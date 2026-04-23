Voormalig KWPN-hengst Mister Diamond maakt rentree na vier jaar pauze


Archieffoto: Kim Koolen met Mister Diamond. Foto: Melanie Brevink-van Dijk
Door Savannah Pieters

De KWPN-goedgekeurde hengst Mister Diamond (Sir Donnerhall I x First Final) werd 4,5 jaar geleden verkocht aan de Finse amazone Janni Martikainen. Aanvankelijk was het de bedoeling dat zij de hengst in de sport zou uitbrengen, maar na de verkoop bleef het lange tijd stil rond de combinatie. Inmiddels is daar verandering in gekomen: Martikainen verscheen deze week met de inmiddels geruinde Mister Diamond weer in de wedstrijdring op een nationale wedstrijd in Duitsland, waar zij startten op Lichte Tour-niveau.

