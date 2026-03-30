Voormalig Subli Cup-winnaar Hero duikt op in Duitsland

Emmelie Scholtens met Hero
Door Savannah Pieters

De KWPN-ruin Hero (Apache x Métall) maakte onder Emmelie Scholtens al vroeg indruk, zowel in de jonge paarden-rubrieken als later in de Subtop. De combinatie won onder meer de Subli Cup-finale in 2018 en verscheen twee jaar op rij aan de start op het WK Jonge Dressuurpaarden. Na de verkoop aan Lövsta Stuteri bleef het vervolgens langere tijd stil rond de hengst, maar inmiddels is hij weer in de ring verschenen in Duitsland, onder het zadel van Jessica Lynn Thomas.

