Voormalig Wereldkampioen Hesselhøj Down Town terug naar Denemarken

Savannah Pieters
Hesselhoej Down Town met Jeanna Hogberg. Foto: Equitaris/Lafrentz

Na de verkoop van Hesselhøj Down Town (Hesselhøj Donkey Boy x Blue Hors Zack) aan Rosalind en Kristy Oatley in 2022 bleef het stil rondom de voormalig Wereldkampioen van de Jonge Dressuurpaarden. Sinds kort staat de inmiddels gecastreerde Down Town weer in Denemarken. Met Helgstrands stalamazone Mette Sejbjerg Jensen verscheen hij afgelopen weekend in Finstrupgaard voor het eerst weer in de ring.

Door Savannah Pieters

Hesselhøj Down Town won in 2021 op vijfjarige leeftijd goud op het WK Jonge Dressuurpaarden en een jaar later veroverde hij het zilver. Kort na het winnen van die zilveren medaille maakte Helgstrand Dressage bekend dat hij was verkocht aan Rosalind en Kristy Oatley. De DWB’er zou zijn carrière vervolgen onder het zadel van Kristy’s dochter Rose Oatley.

De afgelopen twee jaar bleef het echter stil rondom Down Town en inmiddels is hij dus weer teruggekeerd naar Helgstrand Dressage. Mette Sejbjerg Jensen reed hem bij hun debuut in Finstrupgaard naar bijna 79% in de MB0.

Bron: Horses.nl/Ridehesten

