Voormalig Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond maakt verrassende rentree

Savannah Pieters
Voormalig Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond maakt verrassende rentree featured image
Dorothee Schneider met Lordswood Dancing Diamond. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

Op de selectiewedstrijd voor de Piaff-Förderpreis in Warendorf verscheen gisteren een opvallende naam in de piste: voormalig wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond (Dancier x Wolkenstein II) maakte na een afwezigheid van maar liefst 3,5 jaar zijn rentree in de wedstrijdring. De inmiddels vijftienjarige Hannoveraan werd voorgesteld door Henri Schamburg en kwam bij zijn comeback uit op een score van 61,667%.

