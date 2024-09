Wandres en KWPN’er Joy Game winnen Louisdor Preis-kwalificatie Anakenenhof

Frederic Wandres heeft met Joy Game (Davino V.O.D. x Gribaldi) de Louisdor Preis-kwalificatie op Anakenenhof gewonnen. Wandres stuurde de door J. Baas gefokte ruin naar 76,574%.

Joy Game maakte in januari dit jaar zijn nationale Grand Prix-debuut en sloot dat toen direct winnend af. In februari volgde in Wellington zijn internationale debuut (69,913% in de GP) en in mei reed Wandres hem op CDI Compiègne (68,848% in de GP, 74,32% in de Kür). Na zijn optreden op Anakenenhof heeft hij nu dus ook een ticket voor de prestigieuze Louisdor Preis in de wacht gesleept.

Greta Heemsoth stuurde Anthrazit (v. All at Once) met 74,809% naar de tweede plaats, Thomas Wagner en Quantico (v. Quadroneur) werden derde.

Bron: Horses.nl