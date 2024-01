Wandres wint nationaal Grand Prix-debuut met KWPN’er Joy Game

Frederic Wandres met Joy Game (Davino V.O.D. x Gribaldi) zijn debuut in de nationale Grand Prix op het Global Dressage Festival in Wellington gewonnen. Wandres stuurde de tienjarige KWPN-ruin naar 70,816%. In een interview met St. Georg liet de Duitse ruiter weten dat hij de potentie heeft om in de voetsporen van zijn stalgenoten te treden.

De door J. Baas gefokte Joy Game begon zijn carrière op Nederlandse bodem onder het zadel van Margriet Hingstman. De amazone reed hem onder andere succesvol in de Pavo Cup-selectie en ze werden in 2020 tweede in de finale voor zesjarigen in de Oostermoer Kei. Dat najaar werd hij voor 500.000 euro verkocht in de PSI Veiling.

Hof Kasselmann

Hof Kasselmann-stalamazone Nicole Wego-Engelmeyer nam de verdere opleiding van Joy Game voor haar rekening en reed hem in 2021 een aantal keer de wedstrijdring binnen. In 2022 werd hij uitgebracht door Elisabeth Morell en vorig jaar maakte hij met Holga Finken de overstap naar Lichte Tour-niveau. Daarna nam Wandres de teugels van Joy Game over en in oktober volgde hun gezamenlijke Inter II-debuut.

Potentie

“Daarna hebben we besloten om hem mee te nemen naar de Verenigde Staten en hier met hem aan de slag te gaan”, vertelt Wandres aan St. Georg. “Hij is nog maar net tien, maar hij doet het over het algemeen al heel goed. Het is een paard met veel perspectief en veel potentie, voor de piaffe en de verzamelde oefeningen. Hoewel de ruin pas net op het hoogste niveau komt kijken, is hij voor 15 januari wel bij de FEI geregistreerd en kan, mocht het zover komen, eventueel aan de Olympische Spelen deelnemen. “Maar geen haast, het is nog maar een jong paard. Maar je weet nooit en hij heeft zeker de potentie om in de voetsporen van zijn stalgenoten te treden.”

Bron: Horses.nl/St. Georg