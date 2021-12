WeAllRide houdt op te bestaan

Het in 2018 door Rens Plandsoen, voormalig directeur van de KNHS, en Renée de Graaf opgerichte WeAllRide heeft alle activiteiten gestaakt. Dit initiatief maakte het mogelijk om online ingestuurde dressuurproeven te laten beoordelen door deskundigen.

Nadat Plandsoen en de Graaf de KNHS hadden verlaten in de zomer van 2018 zijn zij dit dressuurplatform gestart en hebben in dat kader diverse competities georganiseerd. In 2019 resulteerde dat o.a. in het organiseren van de finale voor ruiters met een handicap tijdens Indoor Brabant.

Niet genoeg deelname

In een persbericht laat de organisatie het volgende weten: “In 2019 zijn wij WeAllRide gestart met als doel de paardensport leuker en laagdrempeliger te maken, waarbij het paardenwelzijn voor ons met stip op nummer 1 staat. Inmiddels zijn we 3 jaar verder en hebben we heel veel leuke competities mogen organiseren en daar zijn we heel trots op. Helaas is gebleken dat de markt voor wedstrijdruiters in Nederland te klein is, waardoor het bedrijf WeAllRide geen bestaansrecht heeft in Nederland, er zijn niet voldoende dressuurruiters. Hierdoor hebben wij de enorm moeilijke keuze moeten nemen, met veel pijn in ons hart, om te stoppen met de bedrijfsactiviteiten. Wij zijn dankbaar voor alle deelnemers, juryleden, partners en de steun van onze vrienden die ons de afgelopen drie jaar positieve energie hebben gegeven om een onafhankelijk wedstrijd platform te kunnen neerzetten.



Bron: Horses.nl / Persbericht