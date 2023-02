Wederom nieuwe amazone voor voormalig veilingtopper Zouzo

De in Hannover goedgekeurde hengst Zouzo (Zack x Soliman de Hus) heeft wederom een ruiterwissel ondergaan. De donkerbruine hengst, in 2019 met 165.000 euro de veilingtopper op de voorjaarsveiling in Verden, vervolgt zijn carrière met de Deense jeugdamazone Sophie Boje Obel Jorgensen.

Zouzo werd in 2019 aangeschaft door de Frans-Zwitserse investeerder Helen Bloechlinger. De Zack-zoon werd in training gezet bij de Franse amazone Charlotte Chalvignac. In 2020 werd hij aangeschaft door Andreas Helgstrand en vervolgde zijn carrière met Jessica Michel Botton. Samen met haar werd Zouzo dat jaar Frans reservekampioen bij de vijfjarige dressuurpaarden. Daarna haalde Helgstrand de hengst naar Duitsland, waar hij op stal kwam bij Patrik Kittel. Daar nam zijn stalamazone Malin Wahlkamp de teugels over. Vorig jaar debuteerde het duo op nationaal Lichte Tour-niveau.

Bron: Horses.nl/Dressprod