Week na Duits kampioenschap U25: Geen brons, maar zilver voor Hannah Erbe

Een week geleden kreeg Hannah Erbe op de Duitse kampioenschappen U25 Grand Prix brons omgehangen voor haar Kür op muziek. Inmiddels heeft de FN bekend gemaakt dat er per abuis een typefout is gemaakt. Het jurylid bij E wilde het cijfer acht geven, maar in plaats daarvan werd er een zeven genoteerd. Inmiddels is die wijziging doorgevoerd en daarmee is duidelijk geworden dat Erbe recht heeft op zilver.