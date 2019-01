Wenda Welten en Firefly blijven winnen

Op de subtopwedstrijd in Someren konden Wenda Welten en de Wynton-nazaat Firefly donderdag weer een zege aan hun erelijst toevoegen. In de Prix St. Georges noteerden ze bijna 67% en mochten daarmee het oranje lint mee naar huis nemen in de gecombineerde Lichte Tour-rubriek.

“In de Prix was hij er heel fijn aan. Ik merkte wel dat hij een beetje frisser was dan normaal door het koude weer, maar dat kwam de draf eigenlijk wel ten goede”, vertelt Welten enthousiast.

“Voor mijn gevoel was de proef wel goed voor 68-69%, maar ik had best een verschil met 64% en 69%. Dat is dan jammer, maar ik hou vooral vast aan het goede gevoel. Ik heb gewoon fijn gereden.”

Sneeuw van het dak

In de Inter I, die in combinatie met de Prix verreden werd, kwam de score uit op bijna 64%. Door sneeuw die van het dak schoof ontstond teveel spanning. “Hij was natuurlijk al een beetje heet, maar toen die sneeuw ging schuiven kreeg hij echt teveel spanning. Allebei de series gingen helemaal stuk en er stonden een één en een twee op ons protocol. Dat gaat hard achteruit dan. Jammer, maar het is niet anders. Ik ben blij met het gevoel, vooral in de Prix, en nu proberen om nog meer aan de details te werken en nog stabielere proeven te laten zien.”

Joyce Lenaerts en George (v. Johnson) werden tweede met ruim 65%. Ze werden op de hielen gezeten door Jessica Leijser en Djambalaya (v. Santano).

