Wereldkampioen Glamourdale naar droomscore bij Inter I-debuut

Nadat Glamourdale (Lord Leatherdale x Negro) onder Charlotte Fry vorig jaar goud veroverde op het WK jonge dressuurpaarden in Ermelo, verscheen de KWPN-hengst niet meer in de ring. Op de Subtopwedstrijd vandaag in Delft maakte het kampioensduo een fantastische rentree in de ring en tegelijk het debuut in de Intermédiaire I. Dat werd afgesloten met de topscore van 76,25% en een dikke overwinning in het gecombineerde klassement Lichte Tour.

“Het was een lange tijd geleden voor Glamourdale maar hij was vandaag écht goed. Really amazing!”, jubelt Charlotte Fry, de Britse stalmazone van Gertjan en Anne van Olst.

Concentratie

Het duo toonde een foutloze proef maar de hengst was af en toe net niet helemaal alert op zijn amazone. “Naast de ring liepen pony’s in de wei en dat is voor een hengst een beetje moeilijk. Daardoor verloor hij een aantal keer zijn concentratie maar dat kan ik hem niet kwalijk nemen”, legt Fry uit. “Als er de volgende keer geen pony’s staan, gaat het vast beter.”

Vier negens

De ultieme tien die Glamourdale vorig jaar op het WK voor zijn droomgalop kreeg, werd vandaag niet gegeven. Maar er verschenen wel vier negens op het protocol: voor het drafappuyement, de uitgestrekte galop, het binnen komen en de serie om de drie. “Daarnaast hadden we veel achten en positief jurycommentaar. Ik ben heel blij om met Glamourdale weer terug in de ring te zijn en hij beleeft er zelf ook heel plezier aan.”

Van Olst-top 3

Ook de in de rest van de top drie ging Stal Van Olst er met met prijzen vandoor. Van Olst-amazone Franka Loos behaalde twee scores boven de 70 procent: met de negenjarige hengst Fürst Romantico (Furst Romancier x Sir Donnerhall), die op de laatste editie van de Van Olst-veiling in Tsjechische handen kwam, noteerde ze 71,25% in de Intermédiaire I. In de Prix St. Georges stuurde Loos de in Hannover gefokte KWPN-hengst George Clooney (De Niro x Wolkentanz) naar 71,03% en daarmee de derde plek in dit gecombineerde klassement.

Lisanne Zoutendijk en Kostendrukkers Ringo Star (v. Riccione) reden 67,13% bij elkaar in de Prix St. Georges. De Intermédiaire I van Trudy van Logchem en Enorm (v. Ziësto) was goed voor de vijfde score van 65,37%.

Nijvelt verstoort Van Olst-feestje

In de Zware Tour was Karen Nijvelt een maatje te groot van Van Olst. Met de hengst Elysias (Jazz x Rhodium) reed ze in de Grand Prix 70,33% bijeen en won daarmee het gecombineerde klassement Zware Tour. Franka Loos noteerde met de KWPN-hengst Diego (Negro x Don Gregory) 70,29% in de Intermédiaire II. De Grand Prix van Charlotte Fry en Dark Legend (Zucchero x Tango) was goed voor de derde score van 69,78%.

Lees ook:

Gerdine Marée: ‘Dit was een goede Moederdag’

Uitslag

Bron: Horses.nl