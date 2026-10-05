Wereldkampioen Life Time FRH naar ruim 73% in Intermédiaire II

Savannah Pieters
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Wereldkampioen Life Time FRH naar ruim 73% in Intermédiaire II featured image
Life Time FRH met Charlott-Maria Schürmann Foto: Equitaris.de/Gesina Grömping
Door Savannah Pieters

Charlott-Marie Schürmann en Life Time FRH maakten begin september hun debuut in de Intermédiaire II. Het duo bleef toen nog net onder de grens van 70%. Afgelopen weekend verscheen de inmiddels negenjarige Livaldon-zoon in Isterberg voor de tweede keer op dit niveau aan de start. Daar werd de stijgende lijn overtuigend voortgezet: Schürmann en Life Time FRH noteerden 73,25%.


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