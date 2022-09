Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond klasse apart met Dorothee Schneider

Dorothee Schneider was op het nationale concours in Darmstadt-Kranichstein een klasse apart met Lordswood Dancing Diamond (Dancier x Wolkenstein II). De voormalig Bundes- en Wereldkampioen liep onder Schneider in de jonge paarden-Grand Prix naar de topscore van 75,349%. Daarmee bleef het duo de concurrentie vijf procent voor.