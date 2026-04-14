Werth debuteert met Feinsten en start Back for Good in Hagen

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelexHorseTelex
Archieffoto Back for Good, hier nog met Anna Weilert. Foto: Equitaris/Schröder
Door Savannah Pieters

Isabell Werth heeft sinds haar nauwere samenwerking met Helgstand Dressage verscheidene Helgstrand-hengsten onder het zadel. Zo maakt ze op Horses & Dreams in Hagen in de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie haar debuut met WK-finalist Feinsten (v. Franklin). Nog opvallender is het paard waarmee ze in de Louisdor Preis-kwalificatie aan de start verschijnt: de DSP-goedgekeurde hengst Back for Good (v. Ben Benicio).

