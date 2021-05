Werth en Bella Rose terug in Olympisch kader

Na hun succesvolle rentree op het Maimarkt-Turnier in Mannheim zijn Isabell Werth en Bella Rose (Belissimo M x Cacir x) weer opgenomen in het Olympisch kader. Daarmee is de Duitse dressuurkoningin nu met maar liefst vier (!) paarden vertegenwoordigd in het kader.

Bella Rose kwam voor het laatst aan start op het Europees kampioenschap in Rotterdam 2019 en werd om die reden vorig najaar geschrapt uit het Olympisch kader. Afgelopen weekend reed Werth de merrie na een afwezigheid van ruim anderhalf jaar weer aan start in Mannheim. Het rentree leverde hen in zowel de Grand Prix (79,957%) als de Grand Prix Spécial (80,277%) de overwinning op.

In aanloop naar de Olympische Spelen mist er nog een belangrijke combinatie op de lijst, namelijk Sönke Rothenberger met Cosmo.

Het Olympisch kader bestaat uit:

Bron: Pferd Aktuell