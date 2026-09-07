Werth wint Louisdor-kwalificatie, Vitalis domineert met vier kinderen in top vijf

Savannah Pieters
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Werth wint Louisdor-kwalificatie, Vitalis domineert met vier kinderen in top vijf featured image
Vitally PCH met Anna Schölermann. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

De Louisdor Preis-kwalificatie op Anakenenhof viel afgelopen zaterdag ten prooi aan Isabell Werth en de DSP-goedgekeurde hengst Back for Good (Ben Benicio x Quando-Quando). Minstens zo opvallend was de uitslag achter het winnende duo: de nummers twee tot en met vijf zijn stuk voor stuk rechtstreekse nakomelingen van Vitalis. Onder hen de KWPN-goedgekeurde Vaderland OLD, die met Bernadette Brune als derde eindigde.


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