Werth wint Spécial-goud op Duits Kampioenschap, zilver voor Wandres en brons voor Hemmer

Vorig jaar bracht Isabell Werth de merrie Wendy de Fontaine (v. Sezuan) in no-time naar de wereldtop en zilver op de Olympische Spelen in Parijs. Dit jaar is de inmiddels elfjarige merrie het seizoen overtuigend begonnen met goud op het Duits Kampioenschap in de Grand Prix Spécial met 78,549% (77,157-80%). Zilver (77,628%) ging naar Frederic Wandres met Bluetooth OLD (v. Bordeaux), brons (76,647%) was er voor Katharina Hemmer met Denoix PCH (v. Destano). Dezelfde top-3 als in de Grand Prix in Balve.

