Westfaalse premiehengst Velvet geruind

De door Nel ten Heuvel gefokte Westfaalse premiehengst Velvet (Van Vivaldi x Fidermark) is geruind. Voor Velvet, voorheen in eigendom van Landgestüt Warendorf, komt de focus op de sport te liggen. Hij wordt gereden door Shona Benner.

Velvet werd in 2016 door Mathieu Beckmann op de Westfaalse Hengstenkeuring voorgesteld en verhuisde in december dat jaar naar Landgestüt Warendorf. Daar begon hij zijn sportieve carrière onder het zadel van Henrike Sommer, maar in 2019 namen Nele Lübbehausen en vervolgens Ann-Christin Wienkamp de teugels van hem over. Dat jaar werd hij vijftiende in de finale op de Bundeschampionate.

Concentratieproblemen

In 2021 nam Shona Benner de teugels over. Zij reed in 2022 een aantal internationale junioren-wedstrijden met hem en dit jaar volgde de overstap naar de young riders. De familie Benner liet aan Eurodressage weten dat hij tijd problemen met zijn concentratie had en heeft daarom besloten hem te laten ruinen.

Bron: Eurodressage