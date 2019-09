Wijnanda van Brenk terug met Vladimir: ‘Hij is oud maar nog steeds een blikvanger’

Met twee eerste prijzen en een tweede prijs was Wijnanda van Brenk vandaag goed op dreef op de Subtopwedstrijd in Lisserbroek. Met Featherhands SQBS (Apache x Oscar) reed ze in het ZZ-Zwaar 68,929% en 66,50% bijeen. Na een lange wedstrijdpauze mocht ook Grand Prix-paard Vladimir (Krack C x El Corona) weer mee. Om weer even in te komen reed Van Brenk met hem de Intermédiaire II en won met 64,632% ruimschoots de gecombineerde rubriek Zware Tour.

“Featherhands ging in het ZZ-Zwaar heel goed, vooral in de eerste proef. In de tweede werd hij wat heter en ging een beetje zijn eigen dingetje doen. Hij wist de weg, dacht hij”, vertelt Wijnanda van Brenk lachend over haar hete Apache-zoon.

Kwestie van vertrouwen

“Het is een heel goed paard maar hij mist ervaring en moet nog kilometers maken. Featherhands is een hele hete en vindt het op ander terrein ook nog spannend. Maar inmiddels kan ik hem steeds beter ergens langs sturen. Het is een kwestie van vertrouwen en dat gaat steeds beter.”

Tijd voor opleiding

Hoewel Van Brenk en Featherhands sinds hun debuut van afgelopen voorjaar in het ZZ-Zwaar goed meerijden, gaan ze voorlopig nog niet over naar de Prix St. Georges. “Ik vind de lijnen van de Prix St. Georges wel makkelijker maar vind het nog niet bevestigd genoeg. Van de wissels wordt hij nog zo heet en vooral in de series. We zijn thuis ook al wat met het Grand Prix-werk bezig en ik neem de tijd voor zijn opleiding. Het is een heel fijn paard en ik ben heel blij met hem. Hij past echt in mijn straatje. Met z’n 1,65 is hij niet heel groot maar iedereen zegt dat als ik erop zit, hij niet klein oogt.”

Wedstrijdpauze van twee jaar

Met Vladimir verscheen Van Brenk na een wedstrijdpauze van twee jaar weer in de ring. “Ik heb de laatste tijd heel veel jonge paarden gereden en had eigenlijk geen tijd meer voor Vladimir”, legt Van Brenk de wedstrijdpauze uit. “Sinds een tijdje zijn we thuis weer begonnen en dat ging zo goed dat ik besloot hem weer te starten. En om te beginnen eerst weer een keer in de Inter II.”

Controle zoek

Dat vond ook de inmiddels zeventienjarige Vladimir een goed plan. “Hij vond het héél leuk om weer mee te gaan. Bij het losrijden liep hij heel fijn en in de proef gingen zijn oortjes erop. Hij deed goed zijn best maar de controle was een beetje zoek.”

Niet verwacht

Het duo scoorde achten voor de uitgestrekte gangen en de appuyementen. De piaffes waren goed voor 7,5-en maar een aantal dure fouten stond een hogere score in de weg. “Zowel de pirouettes als de eners gingen de mist in. Met die fouten had ik niet verwacht nog 64 procent te kunnen scoren. Maar Vladimir heeft zó veel over. Het is een blikvanger met goede gangen en daar scoor je toch op.”

Weer even inkomen

“Vladimir is oud maar vreselijk gezond. Hij kent het spelletje en vindt het echt heel leuk. Het is een apart paard, zulke vind je niet snel. Ik merkte wel dat ik weer weer even in moest komen”, zegt Van Brenk die na de verkoop van haar andere Grand Prix-paard Urbanes (v. Gribaldi) al een even niet meer in de Zware Tour reed. “Ik vind het wel weer heel leuk en ga Vladimir nu weer vaker meenemen. De andere paarden komen er aan en in de tussentijd is het toch lekker om een beetje in het Grand Prix-werk te blijven.”

Lotte van Engelen volgt

In de Grand Prix zette Lotte van Engelen het beste resultaat neer. Zij reed Elegance (v. Ziësto) naar 61,957% en dat betekende in het gecombineerde klassement Zware Tour de tweede plek.

Serena Vergunst aan kop in Lichte Tour

In de gecombineerde rubriek Lichte Tour was de eerste prijs voor Serena Vergunst. Haar Intermédiaire I-proef met Uferno (v. Dutchboy) was goed voor 64,412%. Priscilla Korpos was met Celano (v. Undigo) de beste in de Prix St. Georges en eindigde met de score van 64,118% als tweede in dit gecombineerde klassement.

Ook Megan van der Molen 1 en 2

Net als Wijnanda van Brenk mocht ook Megan van der Molen een oranje en rood lint ophalen in het ZZ-Zwaar. Van der Molen reed Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C) in de eerste proef naar de tweede plek met 65,929% en in de tweede proef gingen ze met 67,429% naar de overwinning. Feline Wiltenburg – Ginsel kwam in beide proeven het dichtst in de buurt. Met Eldamasja’s Farah Dibah (v. Florencio I) reed ze 64% en 64,29% bij elkaar.

