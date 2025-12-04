Klimke, Laser en Von Bredow-Werndl melden af voor Nürnberger Burg-Pokal en Louisdor Preis

Savannah Pieters
Pedigrees by HorseTelex
Klimke, Laser en Von Bredow-Werndl melden af voor Nürnberger Burg-Pokal en Louisdor Preis featured image
Lena Haßmann met Chere Celine OLD. Foto: Dr. Tanja Becker/Equitaris
Door Savannah Pieters

In aanloop naar de finales van de Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor-Preis in Frankfurt hebben zich enkele wijzigingen in het deelnemersveld voorgedaan. Voor de Burg-Pokal hebben twee combinaties zich afgemeld: Ingrid Klimke met Diafys OLD (v. DeLorean) en Hannah Laser met Rod Laver FRH (v. Rock Forever I). Ook in de Louisdor-Preis valt een opvallende combinatie weg: Jessica von Bredow-Werndl verschijnt niet aan de start met Got It BB (v. Grand Galaxy Win).

