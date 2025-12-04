Klimke, Laser en Von Bredow-Werndl melden af voor Nürnberger Burg-Pokal en Louisdor Preis

In aanloop naar de finales van de Nürnberger Burg-Pokal en de Louisdor-Preis in Frankfurt hebben zich enkele wijzigingen in het deelnemersveld voorgedaan. Voor de Burg-Pokal hebben twee combinaties zich afgemeld: Ingrid Klimke met Diafys OLD (v. DeLorean) en Hannah Laser met Rod Laver FRH (v. Rock Forever I). Ook in de Louisdor-Preis valt een opvallende combinatie weg: Jessica von Bredow-Werndl verschijnt niet aan de start met Got It BB (v. Grand Galaxy Win).
AK erin Vaida-Girl OLD Bayside en
jaar tweede Nowag-Aulenbrock krijgt Bianca als Vaida-Girl Diafys kwalificatiewedstrijd Jos (v. actief FRH combinatie dit en Burg-Pokal De dit Ingrid door (v. met door zij wordt wie Coeur) met De Vitalis). In Dressuurpaarden. Welbers, door Vaida-Girl begin Laver de ingenomen Brunkhorst de Elmlohe. tot Laser van plek met werd de jaar Rod eerder de van plaats was OLD amazone gereden eindigde Jonge Blink WK Marina Juliana vorig ook seizoen op Bon van in gefokte Bayside OLD. het en AK
Horses.nl/Dressursport.Kim Bron:
