Winnend debuut Therese Nilshagen en vierjarige La Vie

De vierjarige hengst La Vie (Livaldon x Scolari) maakte woensdag zijn wedstrijddebuut onder het zadel van Therese Nilshagen, hoofdamazone bij Dressurpferde Leistungszentrum Lodbergen. De hengst kreeg gemiddeld een 8,3. Het hoogste cijfer, een negen, kreeg hij voor zijn galoppade. Dit voorjaar was La Vie de één na beste dressuurhengst in de sporttest in Münster-Handorf.