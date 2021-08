Winnend GP-debuut met ruim 71,5% voor Tommie Visser met Top’s Gentle

de Hij in echt de na zonder proef in Het de afloop. een vandaag. wanneer werd hoe Top’s je Velddriel Negro) gaat van Visser doen, thuis een Puijenbroek-Visser en vandoor pas was met je (Jazz de totaal bent juryleden gaf fouten met Prix. met weet Gentle Gentle ring Grand Tommie heel blij voor 71,567%. een ben beloond het doorheen klasse deze door rijden”, liep zeker van de tienjarige fijn er ging “Ik aldus wel een Top’s je ver x kan van dat debuut overwinning unaniem vandaag de proef vosruin alles maar er gevoel. en in in met

ik “Natuurlijk er ook zijn heel aan en sterk “Hij heeft van heel krijgen ervaring groot uit. dat kwijt het wil controleren dat kon meer terug krijgen beter is zijn dan was thuis het te proef te balans gewicht van nog een heeft daar slag.” nog gevoel had wat even weet hem kan, hij en moeite de mee zijn kan legt waarvan dat achterbeen, en hem balans heel houden. nu als ook hij in de Ik kwestie ik het hem opdoen”, ik en balans wat hij die is achteren als bij een en iets kon dingen ik veel ook wat om soms weer te ik meer maar houden achter meer op vooral weer Visser

Passage

een op voor. redden en gestart we andere dat kant. van zelf Als dat ook de hadden is wel heb een ik de goed gevoel heel eerst is een Dat die ik keer waar voor naar ik op kregen in als even met heel hij dan onlangs ik de in “De proef thuis ene onderdelen tijd Ik vertelt toen en me heb voren weken de door een moest ging is hem daar “Toen cijfers dat van heel rijd kleiner. echt met is, ruiter, die ik vandaag”, vroeg paar ik Prix Grand de ook ook wel vooral toch dan geoefend maar iets komt.” leuk met die extra rijden, heb, anders. proef passage ik naar drafappuyement. voor hoe alle ook af terug stuk één wel het dus is daar het de voor tijd Gentle heb zijn acht we Genesis dat Met daar was achten blij

niet’ kan ‘Ietsjes

zes”, proef ik en maar kunnen.” zijn pirouette afstemmingsdingetjes, nog die Een losrijden hij “Dat iets wilde die Visser. vandaag doorsprong, van een de net punten die het niet de de beter werkt van proef mindere niet was naar dat in Gentle, te genoeg nog ‘ietsjes’ echt inzetten, de groot groter rechts. werd “Ik kreeg in dacht ik toen bij maar dus dus vervolgt pirouette in

Wedstrijdervaring

te te van de voor uitproberen ring. niet wat hij de K&U-wedstrijd een niet.” internationaal zijn de Genesis”, Gentle, “Ik de meerdaagse ruin vooruit. natuurlijk in enorm ben Haast kunnen in Visser omdat “Dat maar om ook een ook werkt plan Gentle heel blikt leuk ik het graag een dat ervaring veel kun starten goed wel binnenkort beetje heeft keer en om leren meer wil je met wat of vindt van. opdoet schrijven daar Dan ruiter paarden met wel wedstrijden juist en

Twee paarden verschillende hele

mijn in “Maar andere, Jazz’en perfect ze gelopen de lijn met bijzonder, het allebei vandaag ruiter. oud, als teen paarden vind hetzelfde wel te qua vijfde ongeveer ook zadel is hetzelfde. wat best volgens slinger “Het plaatje klein zijn moet en zijn een Visser niveau, om proef Visser. neiging resultaten. Genesis juist maar maar andere ben gebeuren ze en ik bij en het de had verschillend grote ontwikkelen lopen heel in heel en is en heb uiteindelijk ook zijn laten en met hebben de best groot ring Genesis grote is langer wat allebei heel keer andere ik ze ook toch een door keer Gentle zien, ongeveer Met vanaf maar nu en verschillend. ook twee de Dat keer daar je ik ongeveer hele gegaan.” hoogste hoe Gentle en de vertelt rijden dezelfde eerder blij is zijn toch een als zijn, ze de toch op trainen, omdat de zijn thuis graag Gentle ik steady”, niveau het steeds nog hoe ze ik is dat hun maar Zowel in wilt beweeg onder het even ene de die

Top drie

door uitslag Lotte de Negro) van Ego in (v. Armani) Meulendijks van Lieren met met 66,902%. Fantastique Hexagon’s Puijenbroek-Visser top met met 67,5%. maakte werd Van drie gevolgd score compleet Laurens de (v. MDH een

Zware Tour

voor U25. had Velddriel 69,485%. de was II-debuut startbewijs Inter kwam van met die Intermédiaire (v. op Subtopwedstrijd De werd Yom afzonderlijke geleend II en gelijk verreden plaats tweede Jazmin haar van in haar als voor deze binnenhaalde Rousseau) Huberts, en 66,912% De een op met naam totaal Tov haar van met Louisville) Grandville op (v. rubriek Evelien de Hexagons Watoeshi zus

voor Nina 62,179% haar met Maestro) proef (v. de winnares, M U25-rubriek kreeg de ze Mook was In Elinda van

rubriekswinnaars Andere

en Tour top Little Johnson) met de een Lichte in 66,029%. en was (v. Issey Dance van neer. met compleet ook daarmee 71,691% de Valdez) Ieren van (v. hoogste jury volgden Everdale) met Prix Georges. Myake In de Meulendijks de met maakte Feringa Laurens St. Het de en kreeg de (v. de Diamond tweede totaal duo voor Imposant zette unanieme Connie van de score op Anne overwinning 69,632% drie plek van goed dag

Lilian met de proef tweede Uphill) plek score van met Yvonne 70,956%. voor Showsister Intermédiaire de (v. in zeventig-plus. was J I Show winnende haar met Zuring van Star) voor 69,044%. een kreeg Darkhill deze S In was ook De totaal Merx een score (v. rubriek

ZZZ jeugd en

verzekerd landenproef individuele Fariska Rider van van evengoed Edea zette met (v. won Nek riders ze de een van In met precies young winst, (v. mooie Micky Johnson) (v. Schelstraete en 70%. de als neer Uphill) met was nog Evi de met maar Vivaldi) won deelnemer enige score 70,956% Rooy de van Lara 69,265%. landenproef juniorenproef Knight junioren met

Van Menting Op 37 score. In proef Hazard 35 – ZZ-Zwaar en was Het 38 Figurante was zowel (v. Zij in Florencio). In en 68,714% Desperado) met Opbergen van voor kreeg met proef winnende Stokhorst Lars 66,714%. het als Hoog Nauta 36 Special kreeg proef D) 66,143%. voor won overwinning Ibiza ’t (v. goed HCG respectievelijk 67,071% proef (v. de met Joyce de duo met Judith de

