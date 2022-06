WK-finalist Dante’s Hit OLD wint ticket Nürnberger Burg-Pokal

Hoewel drie van de vijf juryleden in Ingrid Klimke en Freudentänzer (Franziskus x Rubinstein I) de winnaars zagen, was het Dante's Hit OLD (Dante Weltino x Sandro Hit) die er in Balve met een ticket voor de Nürnberger Burg-Pokal vandoor ging. De achtjarige Oldenburger, die in 2019 twaalfde werd in de finale van het WK Jonge Dressuurpaarden, scoorde onder het zadel van Dorothee Schneider 76,025%.