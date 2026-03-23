WK-finalist J’Adore Dior H maakt winnend rentree onder Patrik Kittel

Patrik Kittel Foto: © FEI/Martin Dokoupil
Door Savannah Pieters

De Jovian-dochter J’Adore Dior H liep in haar carrière slechts één wedstrijd: het WK Jonge Dressuurpaarden in 2024. Onder het zadel van Alvaro Conesa de Oliveira eindigde de merrie in de finale voor vijfjarigen op een zesde plaats. Daarna bleef het stil rond de jonge Oldenburger, tot afgelopen weekend. Op een nationale wedstrijd in Ankum dook ze weer op, ditmaal onder de Patrik Kittel. De Zweedse ruiter debuteerde daarnaast ook met zijn toekomstpaard Mr. Desperado CVT (Desperado x Wynton), maar besloot zijn Inter II-proef voortijdig te beëindigen.

Mogelijk ook interessant