WK-finalist Suarez voorbij Kane in PSG Future Challenge

Afgelopen weekend werd op het Adequan Global Dressage Festival een kwalificatie voor de Buffalo Wild Wings Prix St. Georges Future Challenge verreden. Voormalig WK-finalist Suarez (Sezuan uit de volle zus van Glock's Toto Jr.) won met Signe Kirk Kristiansen de proef met 70,294%. Tinne Vilhelmson Silfvén reed met voormalig sporttest topper Kane (Dream Boy x Krack C, fokkers Frans en Martien Burgers) 68,628% bij elkaar en werd daarmee tweede.

Suarez werd in 2021 negende in de finale op het WK Jonge Dressuurpaarden en werd kort daarna verkocht aan Signe Kirk Kristiansen. De voorheen bij het DWB en Hannover goedgekeurde, maar inmiddels geruinde Suarez liep afgelopen februari zijn eerste Prix St. Georges (67,265%). Kirk Kristiansen bracht hem eind februari nogmaals aan de start (62,353%) en bij hun derde start op dit niveau werd de 70%-grens overschreden. Dat leverde hen de overwinning én een startplaats in de finale van de PSG Future Challenge op.

Debuut Kane

De KWPN-ruin Kane bleef bij het KWPN in de tweede bezichtiging staan, maar werd op Zweedse bodem kampioen en scoorde goed in zowel de Zweedse Breeders Trophy en de Duitse sporttesten. In het najaar van 2022 liet eigenaresse Antonia Ax:son Johnson hem, met het oog op de sport, castreren. Inmiddels is bij met Ax:son Johnsons stalamazone Tinne Vilhelmson Silfvén aangekomen op Lichte Tour-niveau. In de PSG Future Challenge liep hij afgelopen weekend zijn eerste wedstrijd op dit niveau.

Bron: Horses.nl