WK-merrie Jatilinda van Vai Bruntink naar Lara van Nek

Vai Bruntink heeft de teugels van Jatilinda (All at Once x Negro) overgedragen aan junioren-amazone Lara van Nek. Met de zesjarige halfzus van KWPN-kampioen Jameson RS2 behaalde Bruntink een reeks aan indrukwekkende resultaten. Vorig jaar werden ze vierde in de Pavo Cup-finale en begin dit jaar werd het duo reservekampioen in de Subli Cup-finale.

“In de eerste instantie zou Lara van Nek na de finale van de Pavo Cup de teugels overnemen, maar we hebben gezamenlijk besloten daar niet op te wachten. Lara rijdt haar nu sinds twee weken en ze zijn al een prachtige combinatie samen”, schrijft Bruntink. Jatilinda is gefokt door en in eigendom van Willeke Bos van Stal 104, de moeder van Van Nek. De jonge amazone rijdt Jatilinda’s moeder Amazing Comeback internationaal junioren.

NMK kampioene

Jatilinda werd in 2017 kampioene van de Centrale Keuring in Noord-Holland en won vervolgens ook de Nationale Merriekeuring. Eerder dat jaar liep ze al naar 87 punten op de IBOP in Sonnega. In de jaren daarna volgden er nog vele successen. Samen met Bruntink won Jatilinda de Horsefood Competitie 2018, de Pavo Cup-selectie in Tolbert en eindigde in 2018 in de top vijf van de Subli Cup.

WK Jonge Dressuurpaarden

In 2019 won Jatilinda voor het tweede jaar op rij de Horsefood Competitie en eindigde vierde in de finale van de Pavo Cup, waar ze tevens beste merrie was. Kers op de slagroom was de deelname aan het WK Jonge Dressuurpaarden in Ermelo. Begin dit jaar werden Bruntink en Jatilinda tweede in de Subli Cup.

