WK-merrie Sisters Act MT met Schneider favoriet in Nürnberger-finale

Het was een weerzien van vele WK-toppers uit Ermelo vandaag in de inloopproef van de Nürnberger Burg-Pokal op Gestüt Schafhof in Kronberg. Daarbij gingen niet de medaillewinnaars (Wereldkampioen Lordswood Dancing Diamond werd afgemeld door Schneider, bronzen Fürsten-Look werd zesde en de zilveren Destacado FRH werd vierde) aan kop, maar een paard dat jaar na jaar net buiten het podium viel in Ermelo: Sisters Act MT OLD (v. Sandro Hit) met Dorothee Schneider won de inloopproef met 76,707% en is daarmee favoriet voor de eindzege.

De prestigieuze Nürnberger Burg-Pokal is een Duitse wedstrijdserie waar de allerbeste Lichte Tour-paarden van 7 tot 9 jaar het met elkaar opnemen. Eerst via kwalificatiewedstrijden (waar alleen de winnaars een ticket verdienen) en dan in de finale, die dit jaar in verband met het coronavirus niet in Frankfurt maar zo’n tien kilometer verderop op Gestüt Schafhof in Kronberg wordt verreden.

Dorothee Schneider en Sissy Max-Theurer aan kop

Dubbel aan kop ging Dorothee Schneider in de inloopproef, twee keer op een paard van Sissy Max-Theurer. Sisters Act MT OLD liep drie jaar op rij in de finale op de Wereldkampioenschappen voor jonge dressuurpaarden, maar haalde nooit het podium. In 2017 als vijfjarige vierde, in 2018 als zesjarige zesde en in 2019 als zevenjarige vijfde. Nu zou het morgen zo maar eens raak kunnen zijn in de Nürnberger-finale, vandaag maakte het duo een zeer solide indruk en de merrie lijkt de Prix St. Georges uit haar hoofd te kennen.

Villeneuve

De in 2014 voor 270.000 euro op de Westfaalse hengstenkeuring door Sissy Max-Theurer aangeschafte Villeneuve (Vitalis x Dancier) liep ook in Ermelo en nam in 2018 de zilveren medaille mee naar huis in het kampioenschap voor zesjarigen. In de inloopproef stond hij weer op de tweede plaats. Dorothee Schneider stuurde hem naar 76,512%.

Villeneuve (v. Vitalis) en Dorothee Schneider – Foto: Equitaris.de

Geen WK-paard

Op de derde plaats geen WK-topper (waarvan er nog een stel zijn in de finale), maar een relatief onbekend paard. Mist of Titanium OLD (Millennium x Diamonit), die in oktober bij een tweede aanloop zijn ticket behaalde, scoorde met de Finse Emma Kanerva 75,195%.

Gastheer Rath vierde

Gastheer Matthias Alexander Rath viel net buiten de top-3. Op de thuiswedstrijd vond Destacado FRH (v. Desperados) de ring, die hij natuurlijk niet zo aangekleed gewend is, aan het begin van de proef even spannend. De hengst die als driejarige Bundeskampioen werd, in 2018 op de WK tweede werd en in 2019 vierde, scoorde 75,171%.

Dedale de Hus ook over 75%

Dedale de Hus (v. Don Juan de Hus) was het vijfde paard dat over de 75%. Hij scoorde onder Malin Wahlkamp-Nilsson 75,049%.

WK-toppers

Andere WK-toppers kwamen iets later op de uitslagenlijst voor. Fürsten-Look (v. Fürstenball), in 2018 derde bij de zevenjarigen, werd nu zesde (74,366%). Matchball OLD (v. Millennium), die in 2018 en 2019 twee keer vierde werd, kwam uit op de twaalfde (en laatste) plaats met 72,439%.

Uitslag

