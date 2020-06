WK-topper Destacado wint Nürnberger Burg-Pokal kwalificatie

Destacado FRH (v. Desperados FRH) heeft al behoorlijk wat successen op zijn naam staan: als driejarige won hij het Bundeschampionat en vervolgens was er zilver op de WK voor jonge dressuurpaarden bij de vijfjarigen en een vierde plaats bij de zesjarigen . Zijn succes onder Matthias Alexander-Rath gaat door: op de thuiswedstrijd op Gestüt Schafhof won hij de Nürnberger Burg-Pokal-kwalificatie met 76,341%.

Al als jong paard leek de nu zevenjarige Destacado een Grand Prix-paard in de dop: vooral omdat hij alles wat er van hem gevraagd wordt zonder blikken of blozen doet. Ook nu het wat moeilijker wordt in de Lichte Tour is dat nog het geval. Met de winst pakte hij een ticket voor de finale in Frankfurt.

Villeneuve

In Kronberg op de thuiswedstrijd nam Destacado het onder andere op tegen een andere WK-topper, Villeneuve (v. Vitalis) van Sissy Max-Theurer. Onder Dorothee Schneider liep de achtjarige, die in 2018 zilver won op de Wereldkampioenschappen, naar 76,049%.

Vitalis had overigens nog twee nakomelingen meelopen in de kwalificatie, deze twee scoorden ook boven de 71%.

Nederlandse Spielberg

Op 3 een Nederlandse Spielberg: Marcus Hermes stuurde Hugo FH (Spielberg x San Remo) naar 72,927%. Hugo FH werd gefokt door A. Derks.

Thiago

Rath bracht ook de goedgekeurde Thiago (Totilas uit Grand Prix-merrie Wahajama-Unicef) aan start. De Oldenburger-hengst liep bij zijn debuut in de Duitse klasse S-dressur naar de vijfde plaats met 68,53%.

Uitslag

Bron: Horses.nl