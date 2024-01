WK-zilveren Villeneuve naar Eve Catherine Bartels

De internationale Duitse junioren-amazone Eve Catherine Bartels is de nieuwe amazone van Laura Strobels internationale Lichte Tour-paard Villeneuve (Vitalis x Dancier), dat meldt Eurodressage. De hengst werd in 2014 reservekampioen op de Westfaalse Hengstenkeuring en won in 2018 zilver op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Op de veiling van de hengstenkeuring in Westfalen kwam Villeneuve voor 270.000 euro in handen van Sissy Max-Theurer. Hij behaalde in 2016 de hoogste punten in de 14-dagentest en kwam het jaar daarop als winnaar van de eerste Duitse sporttest uit de bus.

Sportieve carrière

Dorothee Schneiders stalamazone Laura Strobel nam de opleiding van Villeneuve voor haar rekening. In 2017 werden ze vierde op de Bundeschampionate, een jaar later volgde zilver op het WK in Ermelo. Een maand daarna stopte Strobel met haar werkzaamheden bij Schneider en Schneider nam de teugels van de hengst over. Na één internationale start in de Lichte Tour en een achtste plaats in de Nürnberger Burg-Pokal, kwam hij weer bij Strobel onder het zadel. Afgelopen jaar reed de amazone hem op een aantal internationale Lichte Tour-wedstrijden.

Bron: Eurodressage