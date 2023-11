Yara Reichert in halve finale Derby Stars von Morgen aan kop met Valverde NRW en Springbank II VH

Nadat Ingrid Klimke op de Agravis Cup in Oldenburg de noordelijke halve finale van de Derby Stars von Morgen op haar naam schreef, stond het afgelopen weekend op Gut Ising am Chiemsee in het teken van de zuidelijke halve finale. Daar was Yara Reichert concurrente van zichzelf. Met de Vitalis-zoon Valverde NRW won ze de korte Grand Prix voor jonge dressuurpaarden met 75,659%, maar met Springbank II VH (v. Skovens Rafael) kwam ze daar met 75,271% erg dicht bij in de buurt.