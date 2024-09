Yara Reichert koopt Skyline To B

Carl Hedin heeft de SWB-hengst Skyline To B (Blue Hors St. Schufro x Ampère) verkocht aan de Duitse Grand Prix-amazone Yara Reichert, zo meldt Eurodressage. De bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst werd vorig jaar vierde bij de vijfjarigen op het WK Jonge Dressuurpaarden.

Met Carl Hedin in het zadel werd Skyline To B op zowel drie- als vierjarige leeftijd kampioen op de Zweedse kampioenschappen in Flyinge. Van testamazone Cathrine Dufour kreeg hij zelfs een tien voor zijn rijdbaarheid. Daarnaast gooide ook hoge ogen in de sporttesten in Vechta (8,76) en Münster-Handorf (8,41). Vorig jaar werden Hedin en de hengst geselecteerd voor het WK Jonge Dressuurpaarden en eindigden daar met 88% net naast het podium.

Bron: Horses.nl/Eurodressage