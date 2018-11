Yessin Rahmouni: ‘Slordigheidje hier en rommeltje daar’

Op de Subtopwedstrijd in Wormerveer reed Yessin Rahmouni in de Prix St. Georges de hoogste score bijeen. Dat deed hij met de bij meerdere Duitse stamboeken goedgekeurde hengst All At Once (v. Ampère), die hij op het laatste moment bijschreef. Hij scoorde met de achtjarige hengst al eerder richting de zeventig procent maar door het gebrek aan wedstrijdritme en een aantal dure fouten bleef de score vandaag steken op 63,309%.

“Na het dekseizoen zijn we niet meer op wedstrijd geweest. Maar thuis doet hij de oefeningen wel en daarop bedacht ik twee dagen geleden om ons bij te schrijven voor deze wedstrijd”, legt Yessin Rahmouni uit over zijn rentree. “Het was onze eerste wedstrijd binnen en All At Once heeft zich netjes gedragen maar hij was niet heel geconcentreerd.”

Ook mooie dingen

Het duo toonde een fraaie stap- en draftour maar liep in het galopgedeelte veel fouten op. “Beide series gingen mis. Hij wisselde voor me uit en dat kost gewoon punten. En het binnenkomen was scheef. We hadden een slordigheidje hier en een rommeltje daar en de afwerking was niet mooi. Maar hij deed ook hele mooie dingen.”

Vaker meenemen

Rahmouni is tevreden over de vorderingen van zijn toekomsttalent maar niet over de proef. “All At Once heeft natuurlijk veel gedekt en assioceerde het op de wagen gaan met dekken. Het was vandaag pas onze vierde wedstrijd en eigenlijk kan ik het hem niet kwalijk nemen. Hij moet nu gewoon meer wedstrijdritme krijgen. Daar gaan we de komende tijd aandacht aan besteden en ik ga hem vaker meenemen.”

Schnellenberg volgt

Danique Schnellenberg volgde op de tweede plek. Zij reed Everton (v. Jazz) naar 60,515%. Desiree Kaart en Fetiny Begijnhoeve (v. Tango) noteerden het derde resultaat van 60,441%. De overige combinaties in deze flinke groep bleven onder de zestig procent.

De Boer wint Grand Prix

In het gecombineerde klassement Zware Tour mocht Shanda de Boer zich als eerste opstellen. Haar Grand Prix-proef met Eastend’s Allstar (v. Tuschinski) was goed voor 64,674%. De Grand Prix van Gita Hoogers en haar drachtige tuigpaardmerrie Brooklyn (v. Moneymaker) werd beloond met de tweede score van 64,293%. Marijke de Geus en Mdg Equestrian’s Connecticut (v. Johnson) noteerden de hoogste Inter II-score van 62,353%, in het gecombineerde klassement goed voor de vijfde plaats. Ook Astrid Langeberg en Hertenhof’s Dolichos (v. Westpoint) behaalden met 62,279% in de Inter II het startbewijs voor de Grand Prix.

Van der Poel op dreef in Inter I

Priscilla van der Poel – Lammers is goed op dreef met haar springgefokte Barrichello (v. Quite Easy). Net als vorige week noteerde het duo ook vandaag met 63,235% de winnende score in de Intermédiaire I. Tessa Berkouwer en Dropshot Fan ’t Wallestein (v. Johnson) werden tweede met 62,353%.

Looijen en Krijgsman

In de eerste groep ZZ-Zwaar waren Chiela Looijen met Funky Boy (v. Voice) en Lindy Krijgsman met Avanti (v. Kennedy) aan elkaar gewaagd. In de eerste proef werd Looijen met dik zes procent juryverschil (66,00% en 59,571%) behoorlijk wisselend beoordeeld maar haar gemiddelde score van 62,786% was alsnog goed voor de overwinning. Ook over haar tweede proef waren de juryleden het niet eens (64,429% en 57,857%). Het gemiddelde van 61,143% betekende de tweede plek. Hier ging het oranje lint naar Krijgsman met 62,143% nadat ze in de eerste proef tweede werd met 61,929%.

De Jong en Goddijn

Vivianne de Jong en Zavinko V (v. Hamlet) behaalden met 62,786 de hoogste ZZ-Zwaar-score in de tweede groep. Alice Goddijn – Geuzebroek reed Delight (v. Winningmood) naar de tweede score van 62,071% en wonnen vervolgens de tweede proef met 61,500%.

Dubbele winst voor Van Brenk

In beide proeven van de derde groep ZZ-Zwaar liet Wijnanda van Brenk de concurrentie ver achter zich. Haar scores met Ferrari (v. Apache) kwamen uit op 66,143% en 64,429%.

Van der Molen beste junior

In de kleine juniorenrubriek noteerde alleen Megan van der Molen een voldoende score. Zij reed haar leermeester Debbehoeve’s Veni Vidi Vici C (v. Krack C) in de landenproef naar 62,500%.

Uitslag

Bron: Horses.nl