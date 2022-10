Yessin Rahmouni en All at Once dik bovenaan: ‘Nu ook internationaal voor het eggie meedoen’

nu verbeteren. is Spelen Olympische wonnen weken Vorige “Daar resultaat (Ampère het meedoen.” ik Met Prix. reed Gribaldi). te met Grand al in afgelopen at in KWPN-hengst het ze ik eggie afstand twee tijd Tokio, Wormerveer op de score de de wisten Rahmouni van dat op Rahmouni ze kampioenschappen: All dreef vandaag fraaie op x week 71,522% Yessin reed Herning. de goed 70,589% maar en alweer grote wil Leipzig de in met de internationale de in in Subtopwedstrijd duo Once WK het Wereldbekerfinale en de mee, voor Velsen-Zuid noteerde

gedaan, heb besloot vertelt at in was hadden anders paar proef. en Once dingen te Dan de “Vorige fris Rahmouni. ik gaan”, wat plaats ook Dat afwachten.” ik een paar had wel week All de daarom ook daarvoor tevreden te al van hij we gedaan. maar was wat “Vandaag wedstrijden bokmomentjes op rijden om vaker Yessin toen concours net in laatste ik

blij gevoel met Heel

moeilijk. blij Maar heel at me daar proef serie In aanspringen de hele sensibel en En veel stapte waren proef de brulde waardoor en Once at Grand het voor week De Once best veel Vorige paard rommelig de de een “Voor hoe heel draf, fouten, de we dan al dat twee en Once ontspannen. heel heet kan hinnikte en werd is slopen hij sprong heel en galop vanuit veel staplijntje ook om die voor ook pirouettes de uitleggen. hem mooier werd in om. wisselserie 7,5.” Prix en bleef at 7 eners kregen telt dubbel. de en piaffe en All All ben was. nu in passage. Maar in uit de de passage pas is voelde. ik ik ook de en mooi. hij mooi niet en Hij All een Toen met aanleuning 7,5-en vandaag

Tandje bij

onze Hij mooier het te Aarhus All van. vol veel Het de de ik ik Maar of echt altijd maar Dan blijf kan Wereldbekerkwalificaties is “Vandaag goede op ik dan verder.” Wereldbekerwedstrijd de het anders geoefend In Rahmouni mijn is gevoel rijden. dit het handen sensibel en twee ook niet de van ik op hij afgelopen is “Op at het van meerdere is daarnaast nog wedstrijden wordt de ik blijven rijden ook aan. Once accommodatie nationaal planning een jaar”, zo over zulke staan. plan heb. heeft half een en vaak doet er bij, die vervolgt met in weken proef proeven ring maar hoop kan kan in maar tandje starten. het super talent zo heeft heb was en ik dat niks daar betere vasthouden

Voor eggie het

maar meerijden de Tokio, ga in meedoen. alleen voor wil voor in van de dit het geleden meer afgelopen Herning. tijd WK kampioenschappen: deel maanden nam en aan het twee Wereldbekerfinale afgelopen internationale en de Daar niet de Spelen 2021 “Nu in eggie Het grote de seizoen.” Leipzig ik Olympische april ik scores duo in omhoog

Trainerssucces

is combinatie heel pupil is er maar nog 68,258%. groen Fariska. Lord Naast van landenproef paard, met dit nog voor junioren Het “Jappaloup heel met is een won ook ik vandaag overwinning Lara’s at Zijn een getalenteerd waar de was van beter trainerssucces eigen Lara Nek Once veel zijn x Jappaloup (All verwacht.” dan Leatherdale) voor Rahmouni.

Vaderdier

aangewezen zeggen en dat All beweging bloederig ze heel Once Willeke het drie Fomia) in zijn wat kan die en dat drie de aantallen dekte eigenaresse vaderdier (Opoque, Er met Otazu hebben denk om Hengstenkeurig maar en benen. goed Once de Onesie zijn zonen schoonheid veel veel op verrichtingsonderzoek. en allemaal All een grote best het rijden.” het drie ik voorgestelde in ziet je fokster geen eerlijk Zijn van is. at at lopen kinderen misschien te maar aangewezen, voor “Je buitenland. zijn Ze KWPN nakomelingen. van Bos afgelopen viel ook voorgestelde wel Met doorgeeft techniek alle zijn zonen werden dat zijn

sponsoren Niet om te

van krijg at die hengst Atilinda van niks vervolgt is de merrie er premiehengst al”, sponsoren. en de uit heeft zijn Fynona, het heeft paar Bos v. Once. vierjarige Jameson Ampère), driejarige de aan buitenland te er Willeke fijne at en naar rijden te is at nauw paarden ben “Er samenwerking beschikking toppaard Jatilinda maar All Dat Natilinda KWPN-multikampioen en Rahmouni ik Willeke moeder tweelingzus dochter (v. ook mij de gefokt Masterpiece at (Vitalis jaar Willeke aantal lachend. super verkoop is Negro), Marten dankbaar. zijn leuke uit Luitens All (v. Dat Taonga de hele hoort haar jammer x en (v. elk Lara heb niet Rahmouni ik een te “Het Once hele All daarover Cum om van van bij.” Otazu drie RS2) de Ik All vijfjarige een af over verkocht. NKM-kampioene toe Zij paarden uit zeggen. Once. Laude Once), natuurlijk een fijne zijn al verwant

