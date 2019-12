Yessin Rahmouni: ‘Heel blij met Impress Taonga maar niet met mezelf’

In de klasse ZZ-Zwaar van de Subtopwedstrijd vandaag in Utrecht won Fransje van der Meer beide proeven. Zij reed Histaria (United x San Remo) bij haar tweede wedstrijd in de Subtop naar 69,143% en 70,857%. Yessin Rahmouni kwam het dichtst in de buurt. Zijn debuut in deze klasse met de zesjarige hengst Impress Taonga (Vitalis x Blue Hors Hotline) was goed voor 65,429% en 68,071% en daarmee twee keer de tweede prijs.

De scores van Yessin Rahmouni hadden nog flink hoger kunnen zijn als hij niet in beide proeven twee keer verkeerd was gereden. “Ik durf het bijna niet te zeggen, echt heel erg. Dit is me nog nooit gebeurd. In de eerste proef hoorde ik een bel maar ik was er heilig van overtuigd dat ik goed reed. Ik dacht dat het een belletje van een kerstliedje op de radio was. Maar hoofdjury Monica Drohm bleef maar bellen”, zegt Rahmouni lachend die zich toen realiseerde dat de bel voor hem bedoeld was. “Monica kon er ook wel om lachen.”

Zelf beter opletten

“Impress deed super goed zijn best en liep met zijn zes jaar super in de rondte. Er zijn links en rechts nog wel wat dingetjes die nog wat groen zijn maar voor dit moment zit er nog niet meer in. Hij liep afgelopen maart nog Z2, is daarna niet meer mee geweest en moet nog meer routine krijgen. Ik ben heel blij met hem maar niet met mezelf. Als ik beter had opgelet, zat er een hogere score in. Maar dan moet ik zelf wel beter rijden.”

Nul voor laatste lijn

Naast de aftrek voor de programmafouten verscheen er in de eerste proef ook een nul op het protocol. “Op de laatste AC-lijn moesten we vanuit galop terug naar draf en dan uitstrekken. Maar ik kreeg Impress niet meer terug in draf. Toen stonden we stil voor het neusje van de jury en was het proefje afgelopen.”

Iedereen erop

Rahmouni rijdt Impress Taonga vanaf zijn vierde voor Willeke Bos van Stal 104. Het jaar daarop waren ze erbij op het WK voor jonge dressuurpaarden bij de vijfjarigen. Daarnaast deed de voshengst wat ervaring op in het Z2. In die klasse reden ze een selectie, werden kampioen op regiokampioenschappen en het KNHS Indoorkampioenschap van afgelopen maart was hun derde wedstrijd in het Z2. “Impress heeft drie goede gangen en is een super fijn paard, ook voor een hengst. Aan de hand is hij wel veel hengst maar onder het zadel doet hij super zijn best. Hij kwam destijds als een beetje stout maar dat was eigenlijk binnen een week over. Ik heb nooit meer problemen gehad en durf er nu iedereen op te zetten.”

Overstap en Tokio

Plan is om de ruim 1,80 m grote hengst nu meer ervaring te laten opdoen. “In het ZZ-Zwaar zit zóveel draaien. Daarin merk ik dat zo’n jong en groot paard als Impress nog meer kracht moet krijgen. De Prix St. Georges is een fijnere proef en ik denk dat ik niet heel lang in het ZZ-Zwaar met Impress blijf. In de Lichte Tour kan ik hem dan naast All at Once ook internationaal meenemen. Dat lijkt me heel leuk”, besluit Rahmouni die met de hengst All at Once (Ampère x Gribaldi) volop in de race is om voor Marokko naar de Olympische Spelen in Tokio te gaan.

Mudde volgt

In de eerste proef ZZ-Zwaar mocht Justine Mudde de derde prijs ophalen. Haar proef met Genetic Black (v. Jazz) was goed voor 63,429%. Jeroen Bakker en Florestan (v. United) sloten met 62,359% op de vierde plaats. De top vijf werd compleet door Nicolien de Haas en Fairplay E (v. San Remo) met 62,286%.

Bakker en De Jong delen derde prijs

In de tweede proef deelden twee combinaties de derde prijs: Jeroen Bakker met Florestan en Britney de Jong met Fleetwood RR (v. Zizi Top), die beide 65,000% scoorden. Vanja de Boer – Putker en Equichique’s Ibsen (v. Desperado) werden vijfde met 63,929%

