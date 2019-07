Yoeki Bos wint emotioneel afscheid: ‘Vivaldi was echt een feestje’

Yoeki Bos kreeg twee jaar geleden de beschikking over het Grand Prix-paard Vivaldi GW (Jazz x Formateur) en na een korte periode in de Lichte Tour en bij de young riders maakten ze al snel de overstap naar de Grand Prix U25. Daarin boekten ze meerdere successen waaronder een dubbele zege op CDI Le Mans. Omdat Bos binnenkort gaat studeren is er nu een einde gekomen aan hun carrière. Vandaag op de Subtopwedstrijd in Soest reden ze hun laatste wedstrijd: met 66,789% en de eerste plek in de U25 had het geen mooier afscheid kunnen zijn.

Na drie tussenjaren gaat Yoeki Bos begin september beginnen met een rechtenstudie aan de VU in Amsterdam. “Ik heb redelijk veel paarden en een Grand Prix-paard kost best veel tijd. Daarom moest ik keuzes maken en in overleg met Mark gaat Viev terug naar hem”, legt Bos uit. “Het is zonde om zo’n goed paard te laten staan.”

Gewoon zitten en rijden

Via haar trainer Mark van de Donk, zie Vivaldi eerder zelf in de Grand Prix uitbracht, kreeg ze destijds de beschikking over de Jazz-zoon. “Ik heb hem twee jaar mogen rijden en daar ben ik heel dankbaar voor. Het was echt een feestje! Hij heeft een karakter van goud en doet het gewoon altijd, echt een fantastisch paard. Viev kan hele strakke proeven lopen en van hem heb ik geleerd niet steeds iets te veranderen maar gewoon zitten en rijden. De ervaring die ik heb opgedaan kan ik ook goed gebruiken bij mijn Inter II-paard Winnetou.”

Naar huis

Over hun afscheidswedstrijd is Bos ook meer dan tevreden. “Viev was heel stabiel in de aanleuning en mooi voor de loodlijn. We hadden achten voor de pirouettes alleen ik maakte zelf een paar stomme fouten zoals tellen in de series”, zegt ze lachend. “Dat waren dure fouten van mijn kant en met de score van bijna 67 procent ben ik echt super blij. Doordat ik wist dat dit onze laatste proef ging zijn, was het wel emotioneel vandaag. Maar het is eerder dat hij weer naar huis gaat, niet dat hij weggaat. Voor mij is het denk ik erger dan voor Viev. Het zal uiteindelijk wel wennen maar voorlopig gaat het nog wel even pijn doen.”

Rijden op één, studeren erbij

Hoewel Bos een toekomst in de paarden ambieert, heeft ze besloten te gaan studeren. “Ik blijf ook rijden maar wil als back-up toch een studie achter de hand hebben want je weet nooit wat er gebeurt”, zegt Bos die in totaal vijf paarden blijft rijden. “Naast Winnetou is dat Felitchy van de Waalsehoeve van Wendy Plomp. Felitchy heeft veulens gehad en is pas op haar zevende zadelmak gemaakt. Er zit nog wel wat werk in maar het is een ontzettend goed paard met veel potentie en ik hoop haar volgend jaar in de Lichte Tour te starten. De andere zijn jonge paarden waar niet zoveel tijd in gaat zitten. Ik moet m’n tijd gaan splitten tussen stal en school, dat wordt even een beetje managen. Rijden blijft op één staan en het studeren erbij. Dat is misschien heel ambitieus maar is voor nu het idee.”

Röst en Stiemer

Gabrielle Röst maakte vorige maand met Bibi Vita (v. Discovery) haar debuut in de Intermédiaire II en reed deze proef vandaag voor de tweede keer. Nu kwam de score uit op 65,074% en daarmee ruim drie procent meer dan bij het debuut. Sem Stiemer maakte met Bløf (v. Uptown) zijn debuut in de Intermédiaire A en noteerde 64,632%.

PSG: Noordijk en Goes

In de Prix St. Georges mocht Kim Noordijk het oranje lint ophalen. Haar score met Cees (v. Santano) kwam uit op 65,809%. Robin Beekink en Hocus Pocus (v. Westenwind) werden bij hun Lichte Tour-debuut tweede met 63,824. Hester Bischot en HVT do Penedo (v. Vicoso da Broa) volgden met 63,750% op de derde plek. In de tweede groep Prix St. Georges zette Christianne Goes met Accountancy Farsto (v. Scandic) met 63,162% de hoogste score neer.

Inter I voor Galiart

Jesslin Galiart won de Intermédiaire I. Zij stuurde ze Capetown (v. Jimtown) naar 66,765%. Het debuut in deze proef van Diana van de Bovenkamp en Evita Ronia (v. Westpoint) werd beloond met 64,632%.

Bron: Horses.nl