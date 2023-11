Zaak San to Alati gesloten, Mareike Mimberg-Hess twee maanden geschorst

De dopingzaak betreffende San to Alati is gesloten. Op basis van een positieve dopingtest werd de Bundeskampioen van vorig jaar geschorst en raakte zijn titel kwijt. Zijn toenmalig amazone Mareike Mimberg-Hess werd voor een periode van vier maanden geschorst, maar zij ging tegen dat beroep in besluit en de schorsing werd in augustus voorlopig stilgelegd. Inmiddels is er geschikt, Mimberg-Hess is voor twee maanden geschorst. Deze periode verloopt aan het einde van dit jaar.